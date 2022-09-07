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29 минут назад

В центре Москвы один человек пострадал в результате драки с поножовщиной

ТАССиещё 1

Конфликт с поножовщиной между тремя людьми произошел на Тверской улице в Москве, в результате один человек госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Драка с поножовщиной произошла в центре Москвы
Фото: ТАССТАСС

"6 сентября около 20:20 мск в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами на Тверской улице. Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что между тремя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого одному из участников нанесено ножевое ранение. Злоумышленник с места происшествия скрылся. Второй участник доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в распространенном сообщении.

В главке отметили, что пострадавший в результате потасовки доставлен в больницу. Подозреваемый в нанесении ножевого ранения задержан.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нанесении ножевого ранения. Он доставлен в отдел полиции. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия", - заключили в полиции.

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