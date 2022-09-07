Драка с поножовщиной произошла в центре Москвы

"6 сентября около 20:20 мск в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами на Тверской улице. Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что между тремя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого одному из участников нанесено ножевое ранение. Злоумышленник с места происшествия скрылся. Второй участник доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в распространенном сообщении.