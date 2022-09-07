Драка с поножовщиной произошла в центре Москвы

Конфликт с поножовщиной между тремя людьми произошел на Тверской улице в Москве, в результате один человек госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе столичного ГУ МВД.
"6 сентября около 20:20 мск в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами на Тверской улице. Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что между тремя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого одному из участников нанесено ножевое ранение. Злоумышленник с места происшествия скрылся. Второй участник доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в распространенном сообщении.
В главке отметили, что пострадавший в результате потасовки доставлен в больницу. Подозреваемый в нанесении ножевого ранения задержан.
"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нанесении ножевого ранения. Он доставлен в отдел полиции. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия", - заключили в полиции.