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9 минут назад

Родственники депутата Белоусова подали заявление в правоохранительные органы о его пропаже

ТАСС

Родственники осужденного на 10 лет колонии по делу о взятке в размере 3,25 млрд рублей депутата Госдумы Вадима Белоусова подали заявление в правоохранительные органы о пропаже парламентария. Об этом ТАСС во вторник сообщили в правоохранительных органах.

Родственники осужденного на 10 лет депутата сообщили о его пропаже
Фото: Государственная дума Федерального Собрания Российской ФедерацииГосударственная дума Федерального Собрания Российской Федерации

"Родственники Вадима Белоусова подали в правоохранительные органы соответствующее заявление о пропаже депутата, чье местонахождение до сих пор не установлено", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь адвокат парламентария Людмила Айвар подтвердила ТАСС эту информацию, но от дальнейших комментариев отказалась.

Происшествия,Вадим Белоусов,Людмила Айвар,Госдума,
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