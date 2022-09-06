Родственники осужденного на 10 лет депутата сообщили о его пропаже

Родственники осужденного на 10 лет колонии по делу о взятке в размере 3,25 млрд рублей депутата Госдумы Вадима Белоусова подали заявление в правоохранительные органы о пропаже парламентария. Об этом ТАСС во вторник сообщили в правоохранительных органах.