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37 минут назад

ВСУ нанесли ракетный удар по угольной базе под Херсоном

Елена Прошина

Пресс-секретарь городской администрации Глория Неделякова сообщает, что на угольной базе города Голая Пристань в Херсонской области начался пожар. Причиной возгорания Неделякова называет ракетный обстрел со стороны ВСУ. Об этом пишет РИА «Новости».

«Сегодня днем был прилет по угольной базе, пострадавших нет, там никого не было», – заявила Глория Неделякова.

Кроме того, в сети появилось видео, на котором виден разгоревшийся на угольной базе пожар. На нём хорошо видно пламя и огромные клубы чёрного дыма, поднимающиеся над городом.

Ранее в Херсоне при этом были слышны звуки взрывов. Предположительно, это был результат работы российской системы ПВО.

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