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2 часа назад

Власти опровергли новости о смерти коменданта Бердянска

Елена Прошина

Председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов заявил, что новости о гибели коменданта Бердянска Артёма Бардина оказались недостоверными. Бардин жив, врачи борются за его жизнь. Об этом Рогов написал в своём Telegram-канале.

Власти опровергли новости о смерти коменданта Бердянска
Фото: Бердянск. Официально/TelegramБердянск. Официально/Telegram

«Несмотря на тяжелейшие ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив. Врачи продолжают бороться за его жизнь», – сообщает Владимир Рогов.

Ранее пресс-служба правительства Бердянска сообщила, что в результате теракта серьёзно пострадал комендант города Артем Бардин. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу. В подрыве власти Запорожья обвинили украинскую диверсионную группу.

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Позже местная администрация сообщила, что Артема Бардина не удалось спасти, и он умер в больнице.

Происшествия,Владимир Рогов,
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