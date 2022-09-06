Власти опровергли новости о смерти коменданта Бердянска

Председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов заявил, что новости о гибели коменданта Бердянска Артёма Бардина оказались недостоверными. Бардин жив, врачи борются за его жизнь. Об этом Рогов написал в своём Telegram-канале.

Фото: Бердянск. Официально/Telegram Бердянск. Официально/Telegram

«Несмотря на тяжелейшие ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив. Врачи продолжают бороться за его жизнь», – сообщает Владимир Рогов.

Ранее пресс-служба правительства Бердянска сообщила, что в результате теракта серьёзно пострадал комендант города Артем Бардин. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу. В подрыве власти Запорожья обвинили украинскую диверсионную группу.