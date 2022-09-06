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14 минут назад

В Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности

News.ru

В Курской области продлили действующий в регионе «желтый» (высокий) уровень террористической опасности еще на 15 дней, до 22 сентября, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram. Он также призвал жителей региона к бдительности. «Желтый» уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля.

В приграничной с Украиной области продлили «желтый» уровень опасности
Фото: NEWS.ruNEWS.ru

Уважаемые куряне! В Курской области действие «желтого» уровня террористической опасности продлеваем с 7 сентября на 15 суток до 22 сентября, — написал губернатор.

6 сентября стало известно, что при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Теткино в Курской области была оборвана линия электропередачи (ЛЭП). По словам Старовойта, целостность ЛЭП удалось восстановить.

Накануне губернатор сообщил об очередном обстреле приграничного поселка Тёткино. По его данным, было зафиксировано 21 попадание по населенному пункту, загорелся трансформатор на зернотоке.

Приграничный поселок Теткино регулярно подвергается обстрелам. Так, 5 сентября, по словам губернатора, по населенному пункту было зафиксировано 12 прилетов снарядов. 3 сентября в поселке приземлилось не менее семи снарядов, отметил Старовойт. 11 августа ВСУ обстреляли поселки Тёткино и Попово-Лежачи.

Происшествия,Роман Старовойт,
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