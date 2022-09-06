В приграничной с Украиной области продлили «желтый» уровень опасности

В Курской области продлили действующий в регионе «желтый» (высокий) уровень террористической опасности еще на 15 дней, до 22 сентября, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram. Он также призвал жителей региона к бдительности. «Желтый» уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля.

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Уважаемые куряне! В Курской области действие «желтого» уровня террористической опасности продлеваем с 7 сентября на 15 суток до 22 сентября, — написал губернатор.

6 сентября стало известно, что при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Теткино в Курской области была оборвана линия электропередачи (ЛЭП). По словам Старовойта, целостность ЛЭП удалось восстановить.

Накануне губернатор сообщил об очередном обстреле приграничного поселка Тёткино. По его данным, было зафиксировано 21 попадание по населенному пункту, загорелся трансформатор на зернотоке.