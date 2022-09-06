"Сатанист" терроризировал храм в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина с увесистой палкой ворвался в храм и стал угрожать присутствующим расправой. Сам злоумышленник назвал себя «сатанистом». Об этом сообщает управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

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По имеющимся данным, в церкви Святого Праведного Иоанна Кронштадтского сработала тревожная кнопка. Прибывшие на место правоохранительные органы обнаружили мужчину, который бегал по храму и пытался избить прихожан палкой.

«Сегодня в 09:43 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Кировскому району Санкт-Петербурга задержали агрессивного гражданина, который ворвался в православный храм на Кронштадтской площади, где оскорблял прихожан и угрожал расправой служителям храма», – сообщает управление Росгвардии.

Сам задержанный назвал себя «Сатанистом». По его словам, он ворвался в храм, чтобы убить батюшку.