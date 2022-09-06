Мужчина открыл стрельбу по детям на северо-востоке Москвы

Мужчина открыл стрельбу из пистолета по детям на северо-востоке Москвы, один ребенок ранен, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» и публикует фотографию стрелка.
«Дети позвонили за помощью в полицию. Детей и стрелка забрали в отдел. Там мужчина говорил, что служит в органах и просил не писать на него заявление, иначе его уволят. Также выяснилось, что стрелявший был пьян (освидетельствование показало 0,7 промилле)», — говорится в сообщении.
По данным канала, вооруженный инцидент произошел в Алексеевском районе Москвы. Местному жителю показалось, что группа детей слишком шумно ведет себя у подъезда. Он открвл по ним стрельбу из пистолета и ранил одного из мальчиков в ногу.
«Мослента» пока не располагает официальным подтверждением информации.
Ранее сообщалось о задержании мужчины, открывшем стрельбу после конфликта с водителем на парковке ТЦ в Мытищах.