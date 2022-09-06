Мужчина открыл стрельбу по детям на северо-востоке Москвы

«Дети позвонили за помощью в полицию. Детей и стрелка забрали в отдел. Там мужчина говорил, что служит в органах и просил не писать на него заявление, иначе его уволят. Также выяснилось, что стрелявший был пьян (освидетельствование показало 0,7 промилле)», — говорится в сообщении.