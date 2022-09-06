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2 часа назад

Собчак вызвали в МВД давать показания

News.ru

Журналистку Ксению Собчак вызвали в Управление по организации дознания МВД России свидетелем по делу о клевете. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале. Телеведущая пояснила, что режиссер Никита Михалков написал заявление в полицию на документалиста Виталия Манского, после его интервью на YouTube-канале Собчак.

Собчак вызвали в полицию
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Я прохожу свидетелем по делу о клевете, которую Никита Сергеевич Михалков увидел в словах Виталия Всеволодовича Манского в нашем интервью, вышедшем на моем ютубе, — написала журналистка.

По ее словам, в отношении Манского возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 128.1 УК РФ. Поводом послужило заявление, сделанное в ходе интервью, в котором режиссер заявил, что «на Московском международном фестивале воруется не меньше 85% бюджета». Михалков же является президентом ММКФ, добавила она.

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Ранее певица Алла Пугачева, которая в конце августа вернулась из Израиля в Россию, ответила на нелестные высказывания со стороны Михалкова в свой адрес. По ее мнению, некогда прекрасный режиссер и человек «исчез». На своей странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) она выложила отрывок из его фильма «Раба любви» с недвусмысленной припиской.

Происшествия,Виталий Манский,Алла Пугачева,Ксения Собчак,Никита Михалков,МВД России,
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