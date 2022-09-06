В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
32 минуты назад

В Запорожье заявили о взрыве машины коменданта Бердянска

Мария Иванова

В результате взрыва, произошедшего в Бердянске 6 сентября, получил повреждения автомобиль коменданта города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководство Запорожской области.

По словам собеседников агентства, после взрыва началась перестрелка, как минимум один человек попал в больницу.

ТАСС уточняет, что коменданта после взрыва госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Бердянске прогремел взрыв

Информация о взрыве появилась днем 6 сентября. Сообщалось, что он произошел у здания городской администрации.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал случившееся терактом и «попыткой устрашения мирных жителей».

В конце августа взрыв произошел рядом с бердянским оздоровительным центром «Криворожский горняк». Жертвой взрыва стал замначальника местной ГАИ Александр Колесников. Власти также назвали случившееся терактом.

Происшествия,Видео,Владимир Рогов,Александр Колесников,ГИБДД,
31
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители