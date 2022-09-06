В результате взрыва, произошедшего в Бердянске 6 сентября, получил повреждения автомобиль коменданта города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководство Запорожской области.

По словам собеседников агентства, после взрыва началась перестрелка, как минимум один человек попал в больницу.

ТАСС уточняет, что коменданта после взрыва госпитализировали в тяжелом состоянии.

Информация о взрыве появилась днем 6 сентября. Сообщалось, что он произошел у здания городской администрации.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал случившееся терактом и «попыткой устрашения мирных жителей».