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53 минуты назад

В Петербурге пожилой мужчина расстрелял из пистолета двух участников дорожного конфликта

Газета.Ru

Два человека получили ранения из травматического пистолета в ходе дорожного конфликта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «КП-Санкт-Петербург».

Пожилой мужчина расстрелял двух участников дорожного конфликта
Фото: DepositphotosDepositphotos

Отмечается, что вечером 5 сентября пожилой мужчина вместе со своей супругой ехали на автомобиле по Суворовскому проспекту и увидели, как возле дома №6 трое парней избивают велосипедиста. Мужчина вышел из машины и сделал замечание молодым людям, но те набросились на него и его жену с кулаками.

Во время потасовки мужчина стал кричать парням, что у него с собой есть травматический пистолет, поэтому нападавшим лучше успокоиться. Однако предупреждение было проигнорировано. В результате мужчина выстрелил в двоих молодых людей.

Пострадавшие были доставлены в больницу с ранениями. Кроме того, госпитализировали супругу стрелявшего мужчины. Полиция проводит проверку инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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