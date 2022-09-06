Пожилой мужчина расстрелял двух участников дорожного конфликта

Два человека получили ранения из травматического пистолета в ходе дорожного конфликта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «КП-Санкт-Петербург».

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Отмечается, что вечером 5 сентября пожилой мужчина вместе со своей супругой ехали на автомобиле по Суворовскому проспекту и увидели, как возле дома №6 трое парней избивают велосипедиста. Мужчина вышел из машины и сделал замечание молодым людям, но те набросились на него и его жену с кулаками.

Во время потасовки мужчина стал кричать парням, что у него с собой есть травматический пистолет, поэтому нападавшим лучше успокоиться. Однако предупреждение было проигнорировано. В результате мужчина выстрелил в двоих молодых людей.