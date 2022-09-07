Акула растерзала женщину во время круиза

На Багамских островах акула растерзала 58-летнюю пассажирку круизного судна. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Alex Steyn / Unsplash Alex Steyn / Unsplash

Тупорылая акула напала на женщину, когда та занималась сноркелингом — подводным плаванием с маской и дыхательной трубкой. Сотрудники круизного лайнера смогли вытащить пострадавшую из воды и доставить в больницу, однако спасти ее не удалось.

Согласно заявлению американской круизной компании Royal Caribbean International, погибшая отправилась в семидневное путешествие на лайнере, который отплыл из американского штата Флорида. Вместе с женщиной в круизе были ее муж, дочь и сын.