СМИ: Энергодар обесточен после обстрела

Энергодар обесточен после очередного артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

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По словам корреспондента агентства, в городе прозвучали несколько взрывов. Как отмечают местные власти, ВСУ перебили линию электропередачи в районе Запорожской АЭС, которая питала город. Сроки восстановления подачи электроэнергии не уточняются.

Напомним, что Запорожская АЭС находится под охраной российских войск с марта 2022 года. ВСУ неоднократно обстреливали станцию и повреждали линии электропередач, которые снабжают города Запорожской и Херсонской областей электричеством.