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2 часа назад

СМИ: Энергодар обесточен после нового обстрела со стороны ВСУ

Никита Бородкин

Энергодар обесточен после очередного артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

СМИ: Энергодар обесточен после обстрела
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам корреспондента агентства, в городе прозвучали несколько взрывов. Как отмечают местные власти, ВСУ перебили линию электропередачи в районе Запорожской АЭС, которая питала город. Сроки восстановления подачи электроэнергии не уточняются.

Напомним, что Запорожская АЭС находится под охраной российских войск с марта 2022 года. ВСУ неоднократно обстреливали станцию и повреждали линии электропередач, которые снабжают города Запорожской и Херсонской областей электричеством.

Обстрелы временно прекратились 1 сентября, незадолго до прибытия миссии МАГАТЭ. Однако уже 5 сентября местные власти сообщили о возобновлении артиллерийских ударов — тогда три снаряда попали по территории станции, не вызвав серьезных разрушений.

Происшествия,МАГАТЭ,
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