«Скопинский маньяк» обжаловал перевод в СИЗО

«Скопинский маньяк» Виктор Мохов, подозреваемый по уголовному делу о сокрытии убийства, обжаловал свой перевод в СИЗО. Об этом со ссылкой на картотеку суда пишет ТАСС.

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Мохов был переведен под стражу 1 сентября из-за несоблюдения им условий ранее домашнего ареста. Однако обжаловал это решение суда.

«Жалоба принята к рассмотрению», - говорится в картотеке суда.

Мохов вышел на свободу в марте 2020 года. В 2000 году он похитил двух девушек 14 и 17 лет, держал их в подвале, насиловал, избивал и морил голодом. Одна из них родила двоих детей (младенцев Мохов подбросил в подъезды жилых домов). Мохова арестовали в 2004 году и приговорили к 16 годам и десяти месяцам лишения свободы.