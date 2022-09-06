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18 минут назад

Вор в законе Гия Длинный найден с простреленной головой в Москве

Елена Прошина

Столичного криминального авторитета Георгия Диаквнишвили, известного как Гия Длинный, обнаружили с огнестрельным ранением в голову. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

Вора в законе нашли с простреленной головой в Москве
Фото: ТАССТАСС

Диаквнишвили был обнаружен в доме в деревне Мостовское в Новой Москве. Он лежал с простреленной головой. В настоящий момент мужчина госпитализирован в реанимацию.

Во время обыска полицейские нашли газовый пистолет, переделанный в боевой. По данному факту возбуждено уголовное дело за хранение огнестрельного оружия. Следствие рассматривает две версии: покушение на убийство и попытку суицида.

Гию (Георгий) Диаквнишвили называют одним из самых влиятельных московских воров в законе грузинского происхождения.

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