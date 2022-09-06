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38 минут назад

В Подмосковье из-за обрушения бетонных плит погиб мужчина

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47-летний мужчина погиб в Подмосковье из-за обрушения на него бетонных плит, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

В Подмосковье из-за обрушения бетонных плит погиб мужчина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По предварительным данным, 5 сентября 2022 года двое мужчин, находясь на территории гаражного кооператива, расположенного в Жуковском городском округе, занимались строительными работами по установке гидроизоляции гаражного бокса. При выкапывании траншеи под землей в какой-то момент произошло обрушение бетонных плит», — говорится в сообщении.

По данным СК, в результате обвала один мужчина скончался на месте, второй был госпитализирован в медицинское учреждение. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в ведомстве.

Ранее рабочий погиб при обрушении стены дома в Москве. По данным надзорного органа, ЧП произошло в 8-этажном нежилом здании на улице Крутицкий Вал на юго-востоке Москвы.

Происшествия,Следственный комитет,
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