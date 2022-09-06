Аллигатор укусил гуляющую у пруда 77-летнюю женщину

Аллигатор напал на 77-летнюю женщину, гуляющую у пруда в американском городе Брейдентон, штат Флорида. Об этом сообщает Fox 13.

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По словам очевидцев, они услышали крики пострадавшей, и один из соседей побежал на помощь. Он увидел, что хищник длиной в два с половиной метра укусил женщину. Сосед начал громко кричать, и только тогда хищник отпустил жертву и вернулся в воду.

На место происшествия прибыли представители Комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы штата Флорида, сотрудники офиса шерифа, начальник пожарного департамента, а также бригада скорой помощи. Хищник был пойман сотрудником природоохранной службы штата.

Пострадавшая была доставлена в больницу для получения медицинской помощи. О ее состоянии и степени тяжести травм не сообщается.

«Очевидно, что этого аллигатора подкармливали, а мы не рекомендуем этого делать, потому что это может привести к подобным обстоятельствам», — заявил начальник пожарного департамента.