Аллигатор укусил гуляющую у пруда 77-летнюю женщину

Аллигатор напал на 77-летнюю женщину, гуляющую у пруда в американском городе Брейдентон, штат Флорида. Об этом сообщает Fox 13.
По словам очевидцев, они услышали крики пострадавшей, и один из соседей побежал на помощь. Он увидел, что хищник длиной в два с половиной метра укусил женщину. Сосед начал громко кричать, и только тогда хищник отпустил жертву и вернулся в воду.
На место происшествия прибыли представители Комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы штата Флорида, сотрудники офиса шерифа, начальник пожарного департамента, а также бригада скорой помощи. Хищник был пойман сотрудником природоохранной службы штата.
Пострадавшая была доставлена в больницу для получения медицинской помощи. О ее состоянии и степени тяжести травм не сообщается.
«Очевидно, что этого аллигатора подкармливали, а мы не рекомендуем этого делать, потому что это может привести к подобным обстоятельствам», — заявил начальник пожарного департамента.
Ранее сообщалось, что в США аллигатор напал на сотрудника парка. Врачи пытались спасти конечность пострадавшего, но в итоге руку пришлось ампутировать до локтя.