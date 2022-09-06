В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
1 час назад

Переодетая в российских силовиков банда напала на семью бизнесмена

Lenta.ru

В Архангельской области силовики задержали трех участников банды, совершивших вооруженное нападение на семью российского бизнесмена. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Переодетая в силовиков банда напала на семью бизнесмена
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным следствия, в конце 2021 года пятеро бандитов на оформленных на подставных лиц автомобилях отправились в деревню Кузьминская, где переоделись в одежду, имитирующую специальное обмундирование сотрудников российских правоохранительных органов. Вооруженная группа ворвалась в дом бизнесмена, у которого в тот момент по случаю дня рождения были гости. Двое мужчин оказали сопротивление. Преступники открыли огонь.

Банда сделала не менее шести выстрелов, две пули попали в 58-летнюю жену жертвы нападения, через некоторое время она скончалась на месте преступления. СКР возбудил дело по статьям 162 («Разбой») и 105 («Убийство») УК РФ. По горячим следам двоих преступников, передвигавшихся на автомобиле марки «УАЗ Патриот», удалось задержать. Позже был задержан и их сообщник. Еще двое находятся в розыске.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает региональное управление СКР.

Происшествия,МВД России,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители