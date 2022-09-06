Переодетая в силовиков банда напала на семью бизнесмена

В Архангельской области силовики задержали трех участников банды, совершивших вооруженное нападение на семью российского бизнесмена. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

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По данным следствия, в конце 2021 года пятеро бандитов на оформленных на подставных лиц автомобилях отправились в деревню Кузьминская, где переоделись в одежду, имитирующую специальное обмундирование сотрудников российских правоохранительных органов. Вооруженная группа ворвалась в дом бизнесмена, у которого в тот момент по случаю дня рождения были гости. Двое мужчин оказали сопротивление. Преступники открыли огонь.

Банда сделала не менее шести выстрелов, две пули попали в 58-летнюю жену жертвы нападения, через некоторое время она скончалась на месте преступления. СКР возбудил дело по статьям 162 («Разбой») и 105 («Убийство») УК РФ. По горячим следам двоих преступников, передвигавшихся на автомобиле марки «УАЗ Патриот», удалось задержать. Позже был задержан и их сообщник. Еще двое находятся в розыске.