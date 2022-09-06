Россиянин застрелил женщину за выгул собаки без намордника

По данным издания, вечером 5 сентября супруги вышли на прогулку с собакой. Они встретили мужчину, которому не понравилось, что их собака гуляет без намордника, и он сделал владельцу замечание. В разговор вмешалась супруга. В какой-то момент неизвестный выхватил огнестрельное оружие и выстрелил женщине в голову. Она погибла на месте. Силовики выясняют, из чего именно стрелял злоумышленник.