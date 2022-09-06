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1 час назад

Россиянин застрелил женщину за выгул собаки без намордника

Lenta.ru

В Новой Москве сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели россиянки. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщает РЕН ТВ.

Россиянин застрелил женщину за выгул собаки без намордника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, вечером 5 сентября супруги вышли на прогулку с собакой. Они встретили мужчину, которому не понравилось, что их собака гуляет без намордника, и он сделал владельцу замечание. В разговор вмешалась супруга. В какой-то момент неизвестный выхватил огнестрельное оружие и выстрелил женщине в голову. Она погибла на месте. Силовики выясняют, из чего именно стрелял злоумышленник.

1 мая сообщалось, что полицейский вынужден был стрелять из автомата при задержании пьяного мужчины в кафе на Новом Арбате, который натравил на посетителей и сотрудников правоохранительных органов бойцовскую собаку.

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