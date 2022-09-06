Самолет с неисправным шасси сел в Екатеринбурге

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» рейса Екатеринбург — Сочи, у которого на этапе взлета обнаружилась неисправность в системе уборки шасси, успешно приземлился в аэропорту Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Авиаперевозчик отметил, что для пассажиров подготовлен дополнительный борт, который доставит их в пункт назначения. В инциденте никто не пострадал

Напомним, что неисправность была обнаружена после взлета. На борту находились 162 пассажира, из них шесть несовершеннолетних, а также шесть членов экипажа.