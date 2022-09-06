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29 минут назад

Самолет с неисправным шасси сел в Екатеринбурге

Никита Бородкин

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» рейса ЕкатеринбургСочи, у которого на этапе взлета обнаружилась неисправность в системе уборки шасси, успешно приземлился в аэропорту Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Самолет с неисправным шасси сел в Екатеринбурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авиаперевозчик отметил, что для пассажиров подготовлен дополнительный борт, который доставит их в пункт назначения. В инциденте никто не пострадал

Напомним, что неисправность была обнаружена после взлета. На борту находились 162 пассажира, из них шесть несовершеннолетних, а также шесть членов экипажа.

Схожий случай произошел с самолетом Boeing-777 рейса Москва — Южно-Сахалинск в июле. Тогда у борта спустило одно из колес в основной стойке шасси, однако пилотам удалось успешно приземлиться в точке назначения. Никто не пострадал.

Происшествия,Уральские авиалинии,
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