Самолет с неисправным шасси сел в Екатеринбурге

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» рейса Екатеринбург — Сочи, у которого на этапе взлета обнаружилась неисправность в системе уборки шасси, успешно приземлился в аэропорту Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Авиаперевозчик отметил, что для пассажиров подготовлен дополнительный борт, который доставит их в пункт назначения. В инциденте никто не пострадал
Напомним, что неисправность была обнаружена после взлета. На борту находились 162 пассажира, из них шесть несовершеннолетних, а также шесть членов экипажа.
Схожий случай произошел с самолетом Boeing-777 рейса Москва — Южно-Сахалинск в июле. Тогда у борта спустило одно из колес в основной стойке шасси, однако пилотам удалось успешно приземлиться в точке назначения. Никто не пострадал.