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23 минуты назад

Спасатели эвакуировали выживших туристов с Ключевской сопки

Парламентская газета

Спасателям удалось эвакуировать с Ключевского вулкана трех человек, которые остались в живых после восхождения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае.

Спасатели эвакуировали выживших туристов с Ключевской сопки
Фото: ТАССТАСС

Группа туристов из семи регионов страны в составе 10 человек начала восхождение на вулкан 30 августа в сопровождении двух гидов. По данным следствия, не менее пяти туристов погибли на высоте 4150 метров, позже стало известно о гибели еще четырех человек.

«Прибывший к месту происшествия вертолет МЧС России с помощью спасателей забрал троих пострадавших туристов, которых доставил в ближайший населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района. Планируется, что оттуда людей эвакуируют бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск», — говорится в сообщении.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело против руководителя и гида-инструктора компании ООО «Экстрим Тайм», организовавшей тур на вулкан, по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц. Ранее также было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Директор турфирмы был задержан в Новосибирске, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Происшествия,МЧС России,
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