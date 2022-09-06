Спасатели эвакуировали выживших туристов с Ключевской сопки

Спасателям удалось эвакуировать с Ключевского вулкана трех человек, которые остались в живых после восхождения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае.

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Группа туристов из семи регионов страны в составе 10 человек начала восхождение на вулкан 30 августа в сопровождении двух гидов. По данным следствия, не менее пяти туристов погибли на высоте 4150 метров, позже стало известно о гибели еще четырех человек.

«Прибывший к месту происшествия вертолет МЧС России с помощью спасателей забрал троих пострадавших туристов, которых доставил в ближайший населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района. Планируется, что оттуда людей эвакуируют бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск», — говорится в сообщении.