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35 минут назад

Родители утопили 11-летнюю дочь за разговоры с мальчиком

Lenta.ru

В городе Мератх, Индия, родители убили 11-летнюю дочь за разговоры с 12-летним мальчиком. Об этом сообщает Times Now News.

Родители утопили 11-летнюю дочь за разговоры с мальчиком
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

После убийства 40-летний Баблу Кашьяп и 38-летняя Руби Кашьяп сами обратились в полицию с заявлением об исчезновении дочери. Сотрудники правоохранительных органов поговорили с ее шестилетним братом, и тот рассказал, что родители взяли девочку на рынок, а вернулись уже без нее.

После допроса Баблу и Руби признались, что утопили дочь в канале. Отец отметил, что ему не нравилось, что девочка осмеливается общаться со сверстником, который живет по соседству.

Баблу был отправлен в тюрьму, а Руби заболела и была доставлена в больницу. Следователь Кешав Кумар сообщил, что тело девочки пока не нашли.

Ранее сообщалось, что 31-летняя мать из Бразилии убила своих двоих детей и две недели хранила их тела в доме. Отмечается, что женщина накрыла тела одеялом, чтобы скрыть запах разложения.

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