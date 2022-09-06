Родители утопили 11-летнюю дочь за разговоры с мальчиком

В городе Мератх, Индия, родители убили 11-летнюю дочь за разговоры с 12-летним мальчиком. Об этом сообщает Times Now News.
После убийства 40-летний Баблу Кашьяп и 38-летняя Руби Кашьяп сами обратились в полицию с заявлением об исчезновении дочери. Сотрудники правоохранительных органов поговорили с ее шестилетним братом, и тот рассказал, что родители взяли девочку на рынок, а вернулись уже без нее.
После допроса Баблу и Руби признались, что утопили дочь в канале. Отец отметил, что ему не нравилось, что девочка осмеливается общаться со сверстником, который живет по соседству.
Баблу был отправлен в тюрьму, а Руби заболела и была доставлена в больницу. Следователь Кешав Кумар сообщил, что тело девочки пока не нашли.
Ранее сообщалось, что 31-летняя мать из Бразилии убила своих двоих детей и две недели хранила их тела в доме. Отмечается, что женщина накрыла тела одеялом, чтобы скрыть запах разложения.