Возможная убийца Дарьи Дугиной исчезла из мессенджеров

Сообщается, что аккаунты Вовк в WhatsApp, Telegram и Viber были активны ещё несколько дней назад. Кроме того, мессенджеры были привязаны к номеру телефона, который Вовк использовала для общения с родственниками. Сам номер телефона предполагаемой убийцы был в последний раз активен ночью с воскресенья на понедельник. Сейчас все аккаунты Вовк стали недоступны.