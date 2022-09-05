Возможная убийца Дарьи Дугиной исчезла из мессенджеров

Аккаунты гражданки Украины Натальи Вовк, которую ФСБ подозревает в убийстве Дарьи Дугиной, исчезли из мессенджеров. Об этом сообщает РИА «Новости».
Сообщается, что аккаунты Вовк в WhatsApp, Telegram и Viber были активны ещё несколько дней назад. Кроме того, мессенджеры были привязаны к номеру телефона, который Вовк использовала для общения с родственниками. Сам номер телефона предполагаемой убийцы был в последний раз активен ночью с воскресенья на понедельник. Сейчас все аккаунты Вовк стали недоступны.
20 августа в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья погибла российская журналистка Дарья Дугина. В совершении убийства ФСБ подозревает гражданку Украины Наталью Вовк, которая приехала в Россию со своей дочерью 23 июля и покинула страну 20 августа.
Ранее эксперты заявили, что причастных к убийству Дугиной могло быть больше.