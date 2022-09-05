В московской школе нашли тело учителя физкультуры

На западе Москвы в одной из школ обнаружили тело 35-летнего учителя физкультуры. Об этом сообщает издание mk.ru.

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Инцидент произошел в учебном учреждении на улице Осенняя 3 августа 2022 года. Охранник проверял классы и нашел педагога мертвым в помещении, прилегающем к спортзалу, — мужчина использовал его в качестве кабинета.

К тому моменту он был мертв как минимум 12 часов. Предварительной причиной смерти стало кровоизлияние в мозг.

Известно, что преподаватель работал в школе около семи лет.