После гибели туристов на Ключевской сопке задержан глава турфирмы

Глава турфирмы «Экстрим тайм» был задержан в рамках расследования после гибели девяти туристов на вулкане Ключевская сопка. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

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«Задержан директор организации, подозреваемый в оказании небезопасных услуг туристам на Камчатке. В настоящее время с ним продолжают работать следователи СК России», — отметили в ведомстве.

В отношении главы турфирмы решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил дело в отношении руководителя компании «Экстрим Тайм» и гида-инструктора после гибели девяти туристов на вулкане Ключевская Сопка. Им вменяют совершение преступления по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более человек») УК РФ.