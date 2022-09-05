После гибели туристов на Ключевской сопке задержан глава турфирмы

Глава турфирмы «Экстрим тайм» был задержан в рамках расследования после гибели девяти туристов на вулкане Ключевская сопка. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
«Задержан директор организации, подозреваемый в оказании небезопасных услуг туристам на Камчатке. В настоящее время с ним продолжают работать следователи СК России», — отметили в ведомстве.
В отношении главы турфирмы решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил дело в отношении руководителя компании «Экстрим Тайм» и гида-инструктора после гибели девяти туристов на вулкане Ключевская Сопка. Им вменяют совершение преступления по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более человек») УК РФ.
3 сентября 10 туристов из семи российских регионов и двое гидов из Новосибирска начали восхождение на вулкан на территории Усть-Камчатского района. На высоте около 4150 метров пятеро альпинистов сорвались и погибли. В последующие дни стало известно о гибели еще четырех человек.