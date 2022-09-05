Боевики ИГ* взяли на себя ответственность за теракт у посольства РФ в Кабуле

Представители террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*) заявили в социальных сетях, что берут на себя ответственность за взрыв в Кабуле (Афганистан), в результате которого погибли два российских дипломата. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что взрыв произошел в понедельник, 5 сентября, около российской дипмиссии в Кабуле. В результате инцидента погибли шесть человек, в том числе два представителя внешнеполитического ведомства РФ. Кроме того, 10 человек получили различные травмы.

В МИД России уточнили, что службы безопасности Афганистана ведут тщательное расследование происшествия. Российские дипломаты находятся с ними в плотном контакте. Кроме того, усилена охрана дипмиссии.

Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил надежду, что организаторы теракта не останутся безнаказанными.