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42 минуты назад

Боевики ИГ* взяли на себя ответственность за теракт у посольства РФ в Кабуле

Илья Родин

Представители террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*) заявили в социальных сетях, что берут на себя ответственность за взрыв в Кабуле (Афганистан), в результате которого погибли два российских дипломата. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Боевики ИГ* взяли на себя ответственность за теракт у посольства РФ в Кабуле
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что взрыв произошел в понедельник, 5 сентября, около российской дипмиссии в Кабуле. В результате инцидента погибли шесть человек, в том числе два представителя внешнеполитического ведомства РФ. Кроме того, 10 человек получили различные травмы.

Террорист-смертник устроил взрыв у посольства РФ в Кабуле

В МИД России уточнили, что службы безопасности Афганистана ведут тщательное расследование происшествия. Российские дипломаты находятся с ними в плотном контакте. Кроме того, усилена охрана дипмиссии.

Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил надежду, что организаторы теракта не останутся безнаказанными.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

Происшествия,В мире,Сергей Лавров,МИД России,Исламское государство,
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