В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
24 минуты назад

Прокуратура Петербурга начала проверку из-за пририсованных глаз скульптуре в Летнем саду

Елена Прошина

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга начала проверку из-за инцидента с пририсованными глазами бюсту Петронии Примы в Летнем саду. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура заинтересовалась «косоглазой» скульптурой в Летнем саду
Фото: t.me/c/1556878897/62346t.me/c/1556878897/62346

«В ходе организованной проверки будут установлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка исполнению законодательства об охранной деятельности и об объектах культурного наследия», — сказано на сайте прокуратуры.

Напомним, в Санкт-Петербурге неизвестный пририсовал статуе «Петрония Прима, жена императора Вителлия» косые глаза. Согласно словам сотрудников объединения «Сады Русского музея», статую уже приводят в порядок, серьёзного вреда нанесено не было.

В Домодедово полиция скрутила шутника, сообщившего о бомбе в рюкзаке

Ранее охранник Ельцин-центра Александр Васильев нарисовал глаза шариковой ручкой на картину Анны Лепорской «Три фигуры», которая находилась в центре на выставке. Вандалу назначили 180 часов обязательных работ и принудительное наблюдение у психиатра.

Происшествия,Александр Васильев,Ельцин-центр,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители