Прокуратура заинтересовалась «косоглазой» скульптурой в Летнем саду

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга начала проверку из-за инцидента с пририсованными глазами бюсту Петронии Примы в Летнем саду. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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«В ходе организованной проверки будут установлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка исполнению законодательства об охранной деятельности и об объектах культурного наследия», — сказано на сайте прокуратуры.

Напомним, в Санкт-Петербурге неизвестный пририсовал статуе «Петрония Прима, жена императора Вителлия» косые глаза. Согласно словам сотрудников объединения «Сады Русского музея», статую уже приводят в порядок, серьёзного вреда нанесено не было.