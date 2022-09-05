Прокуратура заинтересовалась «косоглазой» скульптурой в Летнем саду

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга начала проверку из-за инцидента с пририсованными глазами бюсту Петронии Примы в Летнем саду. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В ходе организованной проверки будут установлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка исполнению законодательства об охранной деятельности и об объектах культурного наследия», — сказано на сайте прокуратуры.
Напомним, в Санкт-Петербурге неизвестный пририсовал статуе «Петрония Прима, жена императора Вителлия» косые глаза. Согласно словам сотрудников объединения «Сады Русского музея», статую уже приводят в порядок, серьёзного вреда нанесено не было.
Ранее охранник Ельцин-центра Александр Васильев нарисовал глаза шариковой ручкой на картину Анны Лепорской «Три фигуры», которая находилась в центре на выставке. Вандалу назначили 180 часов обязательных работ и принудительное наблюдение у психиатра.