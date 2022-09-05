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6 минут назад

Уехавшая к жениху 18-летняя россиянка найдена убитой

Lenta.ru

В лесу Ростовской области правоохранительные органы нашли тело 18-летней местной жительницы, которая три месяца назад поехала к жениху и пропала без вести. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уехавшая к жениху 18-летняя россиянка найдена убитой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника, в результате поисковых мероприятий погибшую нашли присыпанной землей и ветками. Силовики предполагают, что убийца прятал тело в спешке. По предварительным данным, ее могли изнасиловать перед смертью. Тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин гибели.

Девушку опознала мать. По ее словам, 1 июня ее дочь поехала к жениху, потом она собиралась навестить подругу, после чего ехать на работу в Ростов-на-Дону. Девушка отправилась на попутных машинах, потому что автобусы ходят редко. Она все время была на связи с матерью, но потом перестала отвечать на звонки. До жениха девушка так и не доехала.

Сразу после ее исчезновения следователи возбудили уголовное дело об убийстве. В настоящее время правоохранители ведут поиск подозреваемого.

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