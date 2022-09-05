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57 минут назад

В Абхазии утонули два туриста из России

ТАСС

Двое туристов из России утонули в море в понедельник в Гагре. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

В Абхазии утонули двое россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Житель Тюменской области Корнейчук Виктор Викторович 1992 года рождения и москвич Бабич Владислав Юрьевич 1985 года рождения утонули сегодня в Гагре. Причины гибели россиян устанавливаются", - говорится сообщении.

Отмечается, что в понедельник в акватории Гагры сотрудники МЧС спасли жителя Уфы. "В состоянии средней степени тяжести спасенный находится в Гагрской районной больнице", - сообщает МЧС.

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