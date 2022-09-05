В Абхазии утонули двое россиян

Двое туристов из России утонули в море в понедельник в Гагре. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
"Житель Тюменской области Корнейчук Виктор Викторович 1992 года рождения и москвич Бабич Владислав Юрьевич 1985 года рождения утонули сегодня в Гагре. Причины гибели россиян устанавливаются", - говорится сообщении.
Отмечается, что в понедельник в акватории Гагры сотрудники МЧС спасли жителя Уфы. "В состоянии средней степени тяжести спасенный находится в Гагрской районной больнице", - сообщает МЧС.