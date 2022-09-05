В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
27 минут назад

Россиянка устроила дебош и обматерила пассажиров на рейсе Москва–Анталия

Газета.Ru

В Турции задержали российскую туристку, которая устроила дебош на рейсе Москва–Анталия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На видео видно, как женщина нецензурно выражается в адрес других пассажиров. Предположительно, дебоширка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Пассажирку трижды пытались усадить в кресло и успокоить, однако она начала хватать стюардессу за руки. Ее даже пытались связать скотчем, но женщина все равно продолжала скандалить. В итоге экипаж доложил об инциденте сотрудникам правоохранительных органов в Турции. По прилету туристку доставили в полицию.

Ранее сообщалось, что в Крыму недалеко от автовокзала голый молодой человек с полотенцем зашел в помещение ломбарда и закрылся там. Мужчина обмотал полотенцем ручки дверей, а также приставил к ним несколько стульев.

Происшествия,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители