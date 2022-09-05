Россиянка устроила дебош и обматерила пассажиров на рейсе Москва–Анталия

В Турции задержали российскую туристку, которая устроила дебош на рейсе Москва–Анталия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На видео видно, как женщина нецензурно выражается в адрес других пассажиров. Предположительно, дебоширка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Пассажирку трижды пытались усадить в кресло и успокоить, однако она начала хватать стюардессу за руки. Ее даже пытались связать скотчем, но женщина все равно продолжала скандалить. В итоге экипаж доложил об инциденте сотрудникам правоохранительных органов в Турции. По прилету туристку доставили в полицию.