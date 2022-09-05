У дома в Москве нашли тело школьницы

На юго-западе Москвы нашли тело 14-летней девочки. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

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По данным издания, предварительной причиной смерти школьницы стало самоубийство. Тело девочки нашли у одного из жилых домов по Ленинскому проспекту в ночь на 5 сентября.

Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование. У школьницы нашли вейп. Известно, что семья девочки переехала в Москву из Омской области.