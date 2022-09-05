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27 минут назад

У дома в Москве нашли тело школьницы

Lenta.ru

На юго-западе Москвы нашли тело 14-летней девочки. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

У дома в Москве нашли тело школьницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, предварительной причиной смерти школьницы стало самоубийство. Тело девочки нашли у одного из жилых домов по Ленинскому проспекту в ночь на 5 сентября.

Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование. У школьницы нашли вейп. Известно, что семья девочки переехала в Москву из Омской области.

Ранее сообщалось, что тело 14-летней школьницы полдня пролежало на козырьке подъезда жилого дома на улице Базовская на севере Москвы. Жильцы столичной многоэтажки не обращали внимания на мертвого ребенка на протяжении восьми часов.

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