В Москве в частном детсаду отравились восемь воспитанников

В Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после массового отправления детей в частном детском саду, произошедшего в июле 2022 года. Фигуранты дела - генеральный директор и повар учреждения - уже задержаны, рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по г. Москве.

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Из обстоятельств дела известно, что 5 июля в частном детском саду, расположенном по 3-й Хорошевской улице в Москве, восемь воспитанников отравились едой. Всех пострадавших госпитализировали в медучреждение - там им оказали необходимую помощь. На сегодняшний день все малыши выписаны, угрозы их жизни и здоровью нет.