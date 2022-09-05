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2 часа назад

В Москве в частном детсаду отравились восемь воспитанников

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В Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после массового отправления детей в частном детском саду, произошедшего в июле 2022 года. Фигуранты дела - генеральный директор и повар учреждения - уже задержаны, рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по г. Москве.

В Москве в частном детсаду отравились восемь воспитанников
Фото: unsplash.comunsplash.com

Из обстоятельств дела известно, что 5 июля в частном детском саду, расположенном по 3-й Хорошевской улице в Москве, восемь воспитанников отравились едой. Всех пострадавших госпитализировали в медучреждение - там им оказали необходимую помощь. На сегодняшний день все малыши выписаны, угрозы их жизни и здоровью нет.

В рамках предварительного следствия получены необходимые экспертные заключения Роспотребнадзора, которые выявили нарушения в организации питания в детском садике. Генеральный директор и повар учреждения задержаны и ожидают дальнейших следственных действий.

Происшествия,Следственный комитет,Роспотребнадзор,
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