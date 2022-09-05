Бывший боец MMA разгуливал с пистолетом в Москве

Бывший боксер и боец смешанного стиля (ММА) Илья Ойкин задержан в Москве по подозрению в хулиганских действиях. Об этом сообщает «РЕН ТВ».
В распоряжении телеканала появилась видеозапись, на которой спортсмен разгуливает по улице Академика Королева с пистолетом в руке.
Поведение 32-летнего Ойкина встревожило очевидцев, и они позвонили в полицию. Мужчина не оказывал сопротивление правоохранителям, прибывшим на место, после чего его увезли в отдел для дальнейшего разбирательства.
Также сообщается, что боец не производил выстрелов и находился в состоянии опьянения.
Ранее сообщалось, что однорукий боец ММА Александр Карапетян стал участником инцидента на турнире Сибирской бойцовской лиги (SFL).
Спортсмен потерпел поражение на турнире в Новосибирске, после которого давал интервью в октагоне. Услышав оскорбления из зрительного зала, Карапетян отбросил микрофон, выпрыгнул за пределы клетки и набросился на одного из зрителей. Потасовку прервала охрана.