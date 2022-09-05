Россиянка зарезала и расчленила сожителя

В Челябинской области 56-летнюю местную жительницу осудили за убийство и расчленение сожителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры.

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Инцидент произошел в марте 2022 года в Златоусте. Пара находилась в квартире, где между ними произошла ссора. Мужчина начал душить сожительницу и наносить удары по голове. После того как женщине удалось вырваться она побежала на кухню, взяла нож и нанесла жертве не менее 26 ударов — от полученных ударов он скончался на месте происшествия.

Затем злоумышленница расчленила тело и вывезла останки на дачу. Приговором суда женщине с учетом смягчающих вину обстоятельств назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы колонии общего режима.