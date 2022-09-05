Экс-главу отдела "Лукойла" осудили на три года условно

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего главу отдела управления по работе на финансовых рынках "Лукойла" Алексея Бессонова к трем годам лишения свободы условно за передачу инсайдерской информации трейдеру. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Суд приговорил Бессонова к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом в размере 90 тыс. рублей. Суд также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением операций с финансовыми инструментами и иностранной валютой сроком на три года", - сообщили в прокуратуре.

Суд установил, что в декабре 2015 года Бессонов, являясь начальником отдела торгово-финансовых операций казначейства управления по работе на финансовых рынках ПАО "Лукойл", передал своему сообщнику, уголовное дело в отношении которого уже рассмотрено судом, информацию о параметрах поручений компании на продажу иностранной валюты, подаваемых в банк. Эти данные были использованы на торгах на бирже и в дальнейшем позволили сообщникам получить доход в сумме более 128,6 млн рублей.