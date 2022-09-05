Трагедия на Камчатке: названы возможные причины

Трижды покоривший Эверест вице-президент Федерации альпинизма Иван Душарин назвал возможные причины гибели группы российских туристов на Камчатке. Об этом сообщает News.ru.
По словам Душарина, причиной трагедии могла стать слабая подготовка туристов, резкое изменение погоды или непрофессионализм гидов.
«Я думаю, у людей не было достаточной подготовки и в условиях непогоды они не справились с ситуацией и произошел срыв. Если мне память не изменяет, маршрут там оценивается уровнем третьей категории, это требует уровень альпинисткой квалификации второго спортивного разряда. Это нужно три-четыре года заниматься в горах. Если люди не подготовлены с точки зрения альпинисткой квалификации, не умеют страховаться, не готовы к резким изменениям обстановки, то это могло быть причиной несчастного случая», – заявил Иван Душарин.
Кроме того, эксперт напомнил, что Камчатка опасна своей резкой сменой погоды. Это усложняет и без того тяжёлый маршрут до Ключевской Сопки, который способны преодолеть только люди с хорошей физической и альпинистской подготовкой. Иван Душарин считает, что ответственность может лежать на гидах, которые, по его словам, могли закрыть глаза на низкий уровень подготовки группы ради денег.
30 августа группа туристов из 12 человек отправилась в восхождение на вулкан Ключевская сопка. Во время восхождения что-то пошло не так, и часть группы сорвалась в пропасть.