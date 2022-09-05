Трагедия на Камчатке: названы возможные причины

«Я думаю, у людей не было достаточной подготовки и в условиях непогоды они не справились с ситуацией и произошел срыв. Если мне память не изменяет, маршрут там оценивается уровнем третьей категории, это требует уровень альпинисткой квалификации второго спортивного разряда. Это нужно три-четыре года заниматься в горах. Если люди не подготовлены с точки зрения альпинисткой квалификации, не умеют страховаться, не готовы к резким изменениям обстановки, то это могло быть причиной несчастного случая», – заявил Иван Душарин.