Адвокат рассказал о реакции Ивана Сафронова на приговор

Признанный виновным в госизмене и приговоренный к 22 годам заключения советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов воспринял приговор стоически. Об этом «Ленте.ру» рассказал представляющий его интересы в суде адвокат Евгений Смирнов .

«Ваня воспринял приговор стоически, не унывает, передает все привет и просьбу писать. Защита будет обжаловать приговор», — сообщил он.

Мосгорсуд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам лишения свободы, признав его виновным в госизмене. По версии ФСБ, Сафронов с 2015 по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова.