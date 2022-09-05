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48 минут назад

Адвокат рассказал о реакции Ивана Сафронова на приговор

Lenta.ru

Признанный виновным в госизмене и приговоренный к 22 годам заключения советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов воспринял приговор стоически. Об этом «Ленте.ру» рассказал представляющий его интересы в суде адвокат Евгений Смирнов.

Адвокат рассказал о реакции Ивана Сафронова на приговор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ваня воспринял приговор стоически, не унывает, передает все привет и просьбу писать. Защита будет обжаловать приговор», — сообщил он.

Мосгорсуд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам лишения свободы, признав его виновным в госизмене. По версии ФСБ, Сафронов с 2015 по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова.

Прокурор просил суд приговорить Сафронова к 24 годам лишения свободы за передачу секретных сведений представителям иностранной спецслужбы.

Сафронова задержали 7 июля 2020 года. Журналист неоднократно отказывался идти на сделку со следствием и категорически отрицал свою вину.

Происшествия,Иван Сафронов,Евгений Смирнов,Роскосмос,Мосгорсуд,ФСБ,
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