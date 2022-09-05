В Таиланде турист на скутере врезался в мусоровоз и погиб

В Таиланде турист из Великобритании, ехавший на скутере вместе с другом, врезался в мусоровоз и погиб. Об этом пишет Daily Mail.

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По данным издания, авария произошла на острове Самуи в четверг, 1 сентября. Мужчины в возрасте 36 и 30 лет возвращались в отель рано утром, однако столкнулись с мусоровозом при попытке обгона. По словам 42-летнего водителя мусоровоза, он позвонил в полицию сразу после происшествия. «Я ехал на завод по утилизации мусора, когда на повороте внезапно раздался громкий звук в районе задних колес», — рассказал он.

На место ДТП прибыли экстренные службы. В течение 10 минут медики пытались реанимировать пассажира, который ехал на заднем сиденьи, однако он скончался от перелома шеи и тяжелого ранения головы. Второго туриста, управлявшего скутером, госпитализировали.

Предполагается, что путешественники находились в состоянии алкогольного опьянения — полиция обнаружила несколько пустых банок из-под спиртных напитков в отсеке для хранения вещей. Сотрудники правоохранительных органов планируют допросить выжившего водителя скутера, когда его состояние улучшится.