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1 час назад

Неизвестный бросил «коктейль Молотова» в автобус в центре Петербурга

Илья Родин

В Санкт-Петербурге злоумышленник бросил бутылку с «коктейлем Молотова» в пассажирский автобус. В результате инцидента никто не пострадал, транспортное средство не загорелось. Об этом пишут «Невские новости».

Неизвестный бросил «коктейль Молотова» в автобус в центре Петербурга
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что нападение на автобус произошло вечером 4 сентября в центре города, на пересечении Суворовского проспекта и 9-й Советской улицы.

СМИ: взрыв произошел недалеко от посольства РФ в Кабуле

Водитель немедленно обратилась в полицию. Силовики, приехав на место происшествия, собрали осколки бутылки, смывы копоти и жидкости, а также видео с камер наблюдения, сообщает «Комсомольская правда».

Подозреваемый объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что мужчине, бросившему «коктейль Молотова» в автобус с росгвардейцами, грозит пожизненное заключение, дополняет РИА «Новости».

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