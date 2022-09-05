Неизвестный бросил «коктейль Молотова» в автобус в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге злоумышленник бросил бутылку с «коктейлем Молотова» в пассажирский автобус. В результате инцидента никто не пострадал, транспортное средство не загорелось. Об этом пишут «Невские новости».
Отмечается, что нападение на автобус произошло вечером 4 сентября в центре города, на пересечении Суворовского проспекта и 9-й Советской улицы.
Водитель немедленно обратилась в полицию. Силовики, приехав на место происшествия, собрали осколки бутылки, смывы копоти и жидкости, а также видео с камер наблюдения, сообщает «Комсомольская правда».
Подозреваемый объявлен в розыск.
Ранее сообщалось, что мужчине, бросившему «коктейль Молотова» в автобус с росгвардейцами, грозит пожизненное заключение, дополняет РИА «Новости».