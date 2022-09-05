Автохам из Петербурга наехал на женщину на переходе, а затем избил

«Водитель белой Audi А4 совершил наезд на меня, когда я переходила переход по «зебре» с собакой. После того, как я сделала замечание, постучала по капоту, он выскочил из машины с угрозами и стал бить. На помощь вышел мужчина из машины с противоположного ряда и пешеход, мужика оттащили», — написала она и попросила водителей-очевидцев прислать записи с регистратора