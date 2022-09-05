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1 час назад

Автохам из Петербурга наехал на женщину на переходе, а затем избил

Газета.Ru

В Санкт-Петербурге женщина пожаловалась на водителя Audi после инцидента на пешеходном переходе. О случившемся она рассказала в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», прикрепив запись с камеры видеонаблюдения.

По словам женщины, все произошло 5 сентября около 9 утра на пешеходном переходе на улице Маршала Захарова. Водитель едва не сбил ее, вышел из машины и набросился с кулаками, а затем скрылся, отмечает она. На видеозаписи от автора видно, что пешеходном переходе стоит белая Audi с госномером «А 412 ХЕ 198».

«Водитель белой Audi А4 совершил наезд на меня, когда я переходила переход по «зебре» с собакой. После того, как я сделала замечание, постучала по капоту, он выскочил из машины с угрозами и стал бить. На помощь вышел мужчина из машины с противоположного ряда и пешеход, мужика оттащили», — написала она и попросила водителей-очевидцев прислать записи с регистратора

В комментариях некоторые пользователи соцсети осудили женщину.

«А зачем по капоту постучали?» — спросил один. «Да уж, стучаться по машине — тот еще трэш безголовых существ. Мне так один стукнул, потом 300 тыс. рублей по суду оплачивал», — написал другой. Впрочем, многие ее поддержали. «Да и правильно сделала! Я еще бы сверху зеркала либо лобовое стекло разбила», — отметила одна из пользовательниц.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге неизвестный бросил коктейль Молотова в автобус с пассажирами.

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