ВСУ снова начали обстрел Запорожской АЭС

Украинские войска возобновили обстрел Запорожской АЭС. Как сообщает Telegram-канал администрации Энергодара, Вооруженные силу Украины (ВСУ) нанесли по меньшей мере три артиллерийских удара по станции.

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«Присутствие международных экспертов миссии МАГАТЭ не является останавливающим фактором для киевского режима, продолжающего отдавать приказы о ведении дальнейших провокаций», — подчеркнули местные власти.

Сейчас радиационный фон продолжает оставаться в норме, ключевые узлы станции не повреждены. В администрации подчеркнули, что существует дальнейшая опасность ударов, из-за чего экстренные службы города находятся в режиме повышенной готовности.

Напомним, что самая крупная по числу энергоблоков и мощности АЭС в Европе перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе освобождения Запорожской области. ВСУ неоднократно обстреливали станцию — в Минобороны РФ подчеркивали, что попадание снаряда в реактор или хранилище ядерного топлива может привести к ядерной катастрофе.