ВСУ снова начали обстрел Запорожской АЭС

Украинские войска возобновили обстрел Запорожской АЭС. Как сообщает Telegram-канал администрации Энергодара, Вооруженные силу Украины (ВСУ) нанесли по меньшей мере три артиллерийских удара по станции.
«Присутствие международных экспертов миссии МАГАТЭ не является останавливающим фактором для киевского режима, продолжающего отдавать приказы о ведении дальнейших провокаций», — подчеркнули местные власти.
Сейчас радиационный фон продолжает оставаться в норме, ключевые узлы станции не повреждены. В администрации подчеркнули, что существует дальнейшая опасность ударов, из-за чего экстренные службы города находятся в режиме повышенной готовности.
Напомним, что самая крупная по числу энергоблоков и мощности АЭС в Европе перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе освобождения Запорожской области. ВСУ неоднократно обстреливали станцию — в Минобороны РФ подчеркивали, что попадание снаряда в реактор или хранилище ядерного топлива может привести к ядерной катастрофе.
1 сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Сейчас на АЭС продолжают находится 13 членов организации, которые изучают ситуацию на станции.