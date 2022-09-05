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44 минуты назад

Вокруг суда по делу Сафронова усилили меры безопасности

Газета.Ru

Вокруг здания Мосгорсуда, где должен быть оглашен приговор советнику главы «Роскосмоса», журналисту Ивану Сафронову, усилены меры безопасности. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

Вокруг суда по делу Сафронова усилили меры безопасности
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Заседание суда должно начаться в 16:00. Основную часть проведут в закрытом режиме, слушатели и пресса будут допущены к оглашению итогового решения – резолютивной части приговора.

В Кремле ранее пояснили, что закрытый режим по делу журналиста связан с серьезными обвинениями.

Прокурор Борис Локтионов в ходе прений сторон попросил суд приговорить бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Сафронова к 24 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене. Это всего на год меньше максимально возможного срока по статье.

В своем последнем слове Сафронов отверг обвинения в «шпионской» деятельности и отметил, что никто из допрошенных в суде свидетелей не сказал о нем хоть что-то, что подтверждало бы версию следствия.

Происшествия,Борис Локтионов,Иван Сафронов,Коммерсант,Роскосмос,Мосгорсуд,
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