ФСБ объявила в розыск командиров украинского полка «Азов»

По данным ведомства, фигуранты пытали российских военных и убивали их с особой жестокостью. Их обвиняют по статье по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») Уголовного кодекса (УК) РФ.

Ранее МВД России объявило мужчин в розыск и сообщило о награде в миллион рублей за помощь в их поимке. Кроме того, Немичева и Величко включили в федеральный список «Десять особо опасных разыскиваемых преступников».