ФСБ объявила в розыск командиров украинского полка «Азов»

ФСБ России объявила в розыск командиров украинского полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Сергея Величко и Константина Немичева. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По данным ведомства, фигуранты пытали российских военных и убивали их с особой жестокостью. Их обвиняют по статье по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») Уголовного кодекса (УК) РФ.
Ранее МВД России объявило мужчин в розыск и сообщило о награде в миллион рублей за помощь в их поимке. Кроме того, Немичева и Величко включили в федеральный список «Десять особо опасных разыскиваемых преступников».