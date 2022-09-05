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45 минут назад

ФСБ объявила в розыск командиров украинского полка «Азов»

Lenta.ru

ФСБ России объявила в розыск командиров украинского полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Сергея Величко и Константина Немичева. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ФСБ объявила в розыск командиров украинского полка «Азов»
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По данным ведомства, фигуранты пытали российских военных и убивали их с особой жестокостью. Их обвиняют по статье по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») Уголовного кодекса (УК) РФ.

Ранее МВД России объявило мужчин в розыск и сообщило о награде в миллион рублей за помощь в их поимке. Кроме того, Немичева и Величко включили в федеральный список «Десять особо опасных разыскиваемых преступников».

Происшествия,Константин Немичев,Сергей Величко,МВД России,ФСБ,
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