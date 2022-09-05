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1 час назад

Два человека пострадали в результате стрельбы у бара в Красноярске

Газета.Ru

В Красноярске мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета. В результате происшествия два человека пострадали. Об этом сообщает The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

Два человека пострадали в результате стрельбы у бара в Красноярске
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел 4 сентября 2022 года рядом с одним из баров в центре города. По данным источника, между несколькими посетителями возник конфликт, в ходе которого один мужчина достал оружие и произвел в сторону оппонентов несколько выстрелов. В результате полученных травм пострадавшим потребовалась госпитализация.

Сообщается, что личность стрелка установлена, в настоящий момент правоохранительные органы занимаются его розыском. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее стало известно, что молодые люди устроили стрельбу неподалеку от мэрии Набережных Челнов.

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