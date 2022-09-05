Россиянин вытолкнул жену из окна из-за предстоящего развода

В Калининграде задержали 42-летнего местного жителя по подозрению в покушении на убийство 35-летней жены. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

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Инцидент произошел вечером 2 сентября 2022 года. Пара, находясь у себя в квартире по улице Коммунистической, ругалась. В ходе конфликта мужчина вытолкнул супругу из окна четвертого этажа. Женщина получила множественные травмы и была госпитализирована.

В ходе допроса задержанный рассказал, что причиной ссоры стал предстоящий развод. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.