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1 час назад

Поклонник Шуфутинского умер на его концерте 3 сентября

Lenta.ru

Поклонник заслуженного артиста России Михаила Шуфутинского умер на его концерте 3 сентября. Об этом сообщает SHOT в своем Telegram-канале.

Поклонник Шуфутинского умер на его концерте 3 сентября
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что 64-летний мужчина приехал в Кремлевский дворец на концерт «Третье сентября или 30 лет спустя». У входа в зрительный зал он почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Дежурившие на мероприятии медики констатировали смерть. По предварительным данным, причиной стал оторвавшийся тромб.

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В сентябре 2021-го сообщалось, что родившийся 3 сентября житель Красноярска Роман Собольков набил на ноге татуировку с изображением певца Михаила Шуфутинского. Автор эскиза рассказала, что в своем Instagram-аккаунте поделилась задумкой с подписчиками и спросила, готов ли кто из них стать владельцем такой татуировки.

Происшествия,Михаил Шуфутинский,
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