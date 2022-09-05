Поклонник Шуфутинского умер на его концерте 3 сентября

Поклонник заслуженного артиста России Михаила Шуфутинского умер на его концерте 3 сентября. Об этом сообщает SHOT в своем Telegram-канале.

Фото: ТАСС ТАСС

Уточняется, что 64-летний мужчина приехал в Кремлевский дворец на концерт «Третье сентября или 30 лет спустя». У входа в зрительный зал он почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Дежурившие на мероприятии медики констатировали смерть. По предварительным данным, причиной стал оторвавшийся тромб.