Поклонник Шуфутинского умер на его концерте 3 сентября

Поклонник заслуженного артиста России Михаила Шуфутинского умер на его концерте 3 сентября. Об этом сообщает SHOT в своем Telegram-канале.
Уточняется, что 64-летний мужчина приехал в Кремлевский дворец на концерт «Третье сентября или 30 лет спустя». У входа в зрительный зал он почувствовал себя плохо и потерял сознание.
Дежурившие на мероприятии медики констатировали смерть. По предварительным данным, причиной стал оторвавшийся тромб.
В сентябре 2021-го сообщалось, что родившийся 3 сентября житель Красноярска Роман Собольков набил на ноге татуировку с изображением певца Михаила Шуфутинского. Автор эскиза рассказала, что в своем Instagram-аккаунте поделилась задумкой с подписчиками и спросила, готов ли кто из них стать владельцем такой татуировки.