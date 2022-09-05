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20 минут назад

Бразильский рыбак потерпел крушение и 11 дней выживал в плавающем в море холодильнике

Газета.Ru

Бразильский рыбак, не умеющий плавать, пережил 11 дней в море после крушения его судна. Все это время мужчина находился в холодильной камере, плавающей в кишащем акулами море, сообщает CNN.

Бразильский рыбак 11 дней выживал в плавающем в море холодильнике
Фото: CENCEN

Лодка Ромуальдо Маседо Родригеса стала тонуть, когда он в одиночку путешествовал в Атлантическом океане у северных берегов Бразилии. Когда судно пошло ко дну, Родригес забрался в огромную морозильную камеру, и стал ждать в ней спасения.

«Я был в отчаянии. Я думал, что мой конец близок. Но, слава Богу, Бог дал мне еще один шанс», — поделился бразилец.

Родригес рассказал, что эти дни акулы кружили вокруг морозильника, но никогда не нападали на него. Каждый раз, когда камера начинала наполняться, ему приходилось вычерпывать воду руками.

«Я не спал. Я видел рассвет, сумерки, прося Бога послать кого-нибудь, чтобы спасти меня. Я думал о своих детях, о своей жене. Каждый день я думал о своей матери, об отце, обо всей моей семье. Это дало мне надежду», — рассказал Родригес.

Спустя время мужчину обнаружила группа рыбаков и доставила его на берег.

Ранее стало известно, что 62-летний француз провел 16 часов в перевернутой лодке в Атлантике и выжил.

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