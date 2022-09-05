Крушение аттракциона с людьми в Индии попало на видео

В Индии десятки человек пострадали из-за поломки «Башни свободного падения», которая рухнула с 15-метровой высоты.

По данным телеканала "Москва 24", на вращающемся аттракционе было около 50 человек. Всех пострадавших, среди которых были дети, госпитализировали.