Крушение аттракциона с людьми в Индии попало на видео

В Индии десятки человек пострадали из-за поломки «Башни свободного падения», которая рухнула с 15-метровой высоты.
Видеозапись опубликована в Telegram-канале "Лента дна".
По данным телеканала "Москва 24", на вращающемся аттракционе было около 50 человек. Всех пострадавших, среди которых были дети, госпитализировали.
Аттракцион установили в рамках мероприятия "Лондонский мост". Организатор Санни Сингх предположил, что происшествие случилось из-за технической проблемы.
Ранее сообщалось о сломанном аттракционе в Анапе.