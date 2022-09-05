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47 минут назад

Крушение аттракциона с людьми в Индии попало на видео

Денис Фьючин

В Индии десятки человек пострадали из-за поломки «Башни свободного падения», которая рухнула с 15-метровой высоты.

Видеозапись опубликована в Telegram-канале "Лента дна".

По данным телеканала "Москва 24", на вращающемся аттракционе было около 50 человек. Всех пострадавших, среди которых были дети, госпитализировали.

Аттракцион установили в рамках мероприятия "Лондонский мост". Организатор Санни Сингх предположил, что происшествие случилось из-за технической проблемы.

Ранее сообщалось о сломанном аттракционе в Анапе.

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