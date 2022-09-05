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11 минут назад

МИД: два сотрудника посольства РФ погибли в результате взрыва в Кабуле

Елена Прошина

В результате взрыва в Кабуле погибли два сотрудника российского посольства. Об этом сообщили в МИД России, пишет ТАСС.

МИД России сообщил о погибших в результате взрыва в Кабуле
Фото: ТАССТАСС

«5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел Посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что посольство находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование.

15-20 человек погибли или пострадали при взрыве в Кабуле

Напомним, в районе Кабула, в котором находится здание российского посольства произошел взрыв. Его устроил террорист-смертник. Мужчина подорвал себя в очереди для получения виз. По последним данным погибли и пострадали не менее 25 человек, из них минимум 10 человек погибли.

Происшествия,Политика,МИД России,
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