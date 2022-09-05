МИД России сообщил о погибших в результате взрыва в Кабуле

В результате взрыва в Кабуле погибли два сотрудника российского посольства. Об этом сообщили в МИД России , пишет ТАСС.

«5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел Посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в районе Кабула, в котором находится здание российского посольства произошел взрыв. Его устроил террорист-смертник. Мужчина подорвал себя в очереди для получения виз. По последним данным погибли и пострадали не менее 25 человек, из них минимум 10 человек погибли.