В центре Москвы нашли мумифицированное тело пенсионера

В квартире в центре Москвы обнаружили мумифицированное тело 66-летнего пенсионера. Об этом стало известно «Известиям».

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Предположительно, тело россиянина пролежало в квартире от девяти до 12 месяцев. Сотрудники правоохранительных органов вскрыли жилье мужчины в субботу, 3 сентября.

Тело пенсионера направили в морг, специалисты установят причину его смерти. После обнаружения трупа мужчины в квартире сотрудники правоохранительных органов начали проверку. О следах насильственной смерти не сообщается.