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1 час назад

В центре Москвы нашли мумифицированное тело пенсионера

Lenta.ruиещё 4

В квартире в центре Москвы обнаружили мумифицированное тело 66-летнего пенсионера. Об этом стало известно «Известиям».

В центре Москвы нашли мумифицированное тело пенсионера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предположительно, тело россиянина пролежало в квартире от девяти до 12 месяцев. Сотрудники правоохранительных органов вскрыли жилье мужчины в субботу, 3 сентября.

Тело пенсионера направили в морг, специалисты установят причину его смерти. После обнаружения трупа мужчины в квартире сотрудники правоохранительных органов начали проверку. О следах насильственной смерти не сообщается.

Ранее в Москве на улице Гастелло нашли тело мужчины, которое пролежало в багажнике автомобиля около семи дней. Труп находился в багажнике принадлежавшего погибшему автомобиля Peugeot.

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