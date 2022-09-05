Мечтала о Бали: звезда TikTok погибла в 21

21-летняя звезда TikTok Таня Пардази погибла после прыжка с парашютом. Об этом сообщает Газета.ru.
Инцидент произошел 27 августа, когда девушка выполняла свой первый одиночный прыжок с высоты 1200 метров. Организаторы заявили, что ее основной парашют не раскрылся, а времени для наполнения воздухом запасного не хватило из-за малой высоты. После падения Пардази была доставлена в больницу, но врачам не удалось ее спасти.
«У меня разбито сердце, потому что мы так и не смогли отправиться в наше совместное путешествие на Бали, о котором мы мечтали. Ты была одной на миллион», — поделилась ее подруга.
Таня Пардази была довольно известной блогершей в социальных сетях, кроме того девушка стала полуфиналисткой конкурса «Мисс Канада».