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33 минуты назад

Мечтала о Бали: звезда TikTok погибла в 21

Александр Котлеткин

21-летняя звезда TikTok Таня Пардази погибла после прыжка с парашютом. Об этом сообщает Газета.ru.

1/12 21-летняя звезда TikTok Таня Пардази погибла после прыжка с парашютом
Фото: Соцсети
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2/12 Инцидент произошел 27 августа, когда девушка выполняла свой первый одиночный прыжок с высоты 1200 метров
Фото: Соцсети
3/12 Организаторы заявили, что ее основной парашют не раскрылся, а времени для наполнения воздухом запасного не хватило из-за малой высоты
Фото: Соцсети
4/12 После падения Пардази была доставлена в больницу, но врачам не удалось ее спасти
Фото: Соцсети
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5/12 «У меня разбито сердце, потому что мы так и не смогли отправиться в наше совместное путешествие на Бали, о котором мы мечтали. Ты была одной на миллион», — поделилась ее подруга.
Фото: Соцсети
6/12 Таня Пардази была довольно известной блогершей в социальных сетях, кроме того девушка стала полуфиналисткой конкурса «Мисс Канада».
Фото: Соцсети
7/12 
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Инцидент произошел 27 августа, когда девушка выполняла свой первый одиночный прыжок с высоты 1200 метров. Организаторы заявили, что ее основной парашют не раскрылся, а времени для наполнения воздухом запасного не хватило из-за малой высоты. После падения Пардази была доставлена в больницу, но врачам не удалось ее спасти.

«У меня разбито сердце, потому что мы так и не смогли отправиться в наше совместное путешествие на Бали, о котором мы мечтали. Ты была одной на миллион», — поделилась ее подруга.

Таня Пардази была довольно известной блогершей в социальных сетях, кроме того девушка стала полуфиналисткой конкурса «Мисс Канада».

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